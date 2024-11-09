أمسية جديدة بمشاركة 8 شعراء غدًا

يقيم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية لشعراء نادى أدب 6 أكتوبر، في الثامنة مساء غدًا (الأحد 10 نوفمبر).

أمسية شعرية

يدير الأمسية الشاعر/ حاتم الاطير، ومشاركة الشعراء: يونان سعد، محمد خالد الشرقاوي، عادل محمد، عمرو البطا، إسلام بجول، محمد كمال، والشاعر محمد هشام.



فى سياق آخر يطلق صندوق التنمية الثقافية أمسية جديدة من أمسيات صالون (نفرتيتي) الثقافي في السادسة مساء السبت الموافق 9 نوفمبر.

ويستضيف الصالون الدكتور فكرى حسن أستاذ علم الآثار بجامعة واشنطن ستيت بالولايات المتحدة في ندوة بعنوان "مصر أهل الفن".