توجيهات بمتابعة المراكزالتكنولوجية لطلبات التصالح بالشرقية

قام المحاسب أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية بمتابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بالمدينة والمراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية اليوم السبت 9نوفمبر 2024 وذلك تحت اشراف عبد الفتاح حامد نائب رئيس المركز لشؤون الوحدات المحلية

الانتهاء من نموذج 7وتعديل عشر ملفات رفض لعدم الجدية

كما قام محمد ماضي سكرتير الوحدة المحلية بقرموط صهبرة بالمرور والمتابعة على تواجد النوبتجية والتزام العاملين بالمركز التكنولوجى بالحضور وذلك لاستكمال العمل بملفات التصالح والانتهاء من نموذج 7 حيث تم تعديل عدد 10 ملفات وعمل حوالى 12 ملف نموذج 7 وعمل حوالى 10 ملفات رفض لعدم الجدية فى التصالح واستكمال البيانات وعمل نموذج 5

توجيهات المهندس حازم الاشمونى

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية لإستعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح واستقبال طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء

المركز التكنولوجى ببهنيا

كما قام ابراهيم جاد رئيس الوحدة المحلية ببهنيا بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي واستكمال جميع الملفات الخاصة بالمواطنين وحصر الملفات المستوفاه والملفات التي تم رفضها لعدم جدية التصالح

انضباط العمل بوحدة صافور المحلية

وكذلك قامت حنان سلامة رئيسة الوحدة المحلية بصافور بمتابعة النوبتجيه وتواجدهم باماكنهم والمرور على المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل وانضباطه والتاكيد بالتيسير على المواطنين

متابعة الملفات الوحدة المحلية بدبيج وصفط زريق

كما قام محمد السعيد سكرتير الوحدة المحلية بدبيج بمتابعة النوبتجية بالوحدة ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي كذلك قام المهندس عبد المنعم طلبة رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق بالمرور للتاكد من تواجد العاملين باماكنهم بالمركز التكنولوجي والتنبيه بسرعه انهاء الملفات المتأخرة وتقديم الخدمات للمواطنين ورفض الملفات الغير مستوفاه عمل نموذج ٤. و٦ ونموذج ٧ وكذلك تواجد النبوبتجية

متابعة المركز التكنولوجى بجميزو بنى عمر والاعصايد

وقام محسن الشحات رئيس الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو , مدين محمد سكرتير الوحدة بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى بالوحده وانجاز جميع الملفات المتأخرة كما قامت شيرين عاطف رئيسة الوحدة المحلية بالعصايد بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية خلال يوم العطله بناءآ على تعليمات السيد رئيس المركز

تواجد الحضور والنوبتجية

كما تابعت رئيسة الوحدة المحلية تواجد وحضور النوبتجيه وشددت على جميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة إنجاز ملفات التصالح بالوحدة كما تابعت اعمال اللجنه الفنية للتصالح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ