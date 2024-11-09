السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توجيهات بمتابعة المراكزالتكنولوجية لطلبات التصالح بالشرقية

توجيهات بمتابعة المراكزالتكنولوجية
توجيهات بمتابعة المراكزالتكنولوجية لطلبات التصالح بالشرقية

قام المحاسب  أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية  بمتابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بالمدينة والمراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية اليوم السبت 9نوفمبر 2024  وذلك تحت اشراف عبد الفتاح حامد نائب رئيس المركز لشؤون الوحدات المحلية

وكيل تعليم الشرقي يلتقي بمديري مدارس ديرب نجم

الانتهاء من نموذج 7وتعديل عشر ملفات رفض لعدم الجدية 

كما قام محمد ماضي سكرتير الوحدة المحلية بقرموط صهبرة بالمرور والمتابعة على تواجد النوبتجية والتزام العاملين بالمركز التكنولوجى بالحضور وذلك لاستكمال العمل بملفات التصالح والانتهاء من نموذج 7 حيث تم تعديل عدد 10 ملفات وعمل حوالى 12 ملف نموذج 7  وعمل حوالى 10 ملفات رفض لعدم الجدية فى التصالح واستكمال البيانات وعمل نموذج 5

توجيهات المهندس حازم الاشمونى 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية لإستعراض الموقف التنفيذي لملف التصالح واستقبال طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء

المركز التكنولوجى ببهنيا 

كما قام ابراهيم جاد رئيس الوحدة المحلية ببهنيا  بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي واستكمال جميع الملفات الخاصة بالمواطنين  وحصر الملفات المستوفاه والملفات التي تم رفضها لعدم جدية التصالح 

انضباط العمل بوحدة صافور المحلية 

وكذلك قامت  حنان سلامة رئيسة الوحدة المحلية بصافور بمتابعة النوبتجيه وتواجدهم باماكنهم والمرور على المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل وانضباطه  والتاكيد بالتيسير على المواطنين

متابعة الملفات الوحدة المحلية بدبيج وصفط زريق 

كما قام محمد السعيد سكرتير الوحدة المحلية بدبيج بمتابعة النوبتجية بالوحدة ومتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي كذلك  قام المهندس عبد المنعم طلبة رئيس الوحدة المحلية بصفط زريق بالمرور للتاكد من تواجد العاملين باماكنهم بالمركز التكنولوجي والتنبيه بسرعه انهاء الملفات المتأخرة وتقديم الخدمات للمواطنين ورفض الملفات الغير مستوفاه عمل نموذج ٤. و٦ ونموذج ٧ وكذلك تواجد النبوبتجية

متابعة المركز التكنولوجى بجميزو بنى عمر والاعصايد 

وقام محسن الشحات رئيس الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو , مدين محمد سكرتير الوحدة بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى بالوحده وانجاز جميع الملفات المتأخرة كما قامت  شيرين عاطف رئيسة الوحدة المحلية بالعصايد بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية  خلال يوم العطله بناءآ على تعليمات السيد رئيس المركز

رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية يعقد الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية

تواجد الحضور والنوبتجية 

 كما تابعت رئيسة الوحدة المحلية  تواجد وحضور النوبتجيه وشددت على جميع العاملين بالمركز التكنولوجي  بسرعة إنجاز ملفات التصالح بالوحدة كما تابعت  اعمال اللجنه الفنية للتصالح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المحاسب احمد صاحى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم المركز التكنولوجى بالمدينة المراكز التكنولوجية المصغرة االوحدات المحلية حامد نائب رئيس المركز شؤون الوحدات المحلية

مواد متعلقة

رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية يعقد الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية

وكيل تعليم الشرقي يلتقي بمديري مدارس ديرب نجم

رئيس مدينة ديرب نجم بالشرقية يستعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح بمخالفات البناء

ما لحقش يفرح بافتتاحه، حريق يلتهم محل ألبان في ديرب نجم بالشرقية (فيديو)

الأكثر قراءة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

سعر الدولار اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 6 بنوك

إصابة إمام عاشور، التشخيص الرسمي ومدة الغياب عن الملاعب

4308 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

الدستورية العليا تلزم البرلمان بتنفيذ حكم الزيادة السنوية للايجار القديم

تفريغ الكاميرات في واقعة اعتداء مدرس على تلميذة بالخرطوم

منوعات

المزيد

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة في السنة

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads