ضبط مالك مخزن مستحضرات تجميل لحيازته منتجات مجهولة المصدر بالجمالية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن كائن بدائرة القسم) وعُثر بداخله على كمية من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة بيانات تدل على مصدرها".
وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد والمصنعات مجهولة المصدر وترويجها على المواطنين.
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