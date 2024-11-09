ضبط صاحب كيان تعليمي لتزوير المحررات الرسمية وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومي

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فـي تزوير المحررات الرسمية.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص).. بإنشاء كيان تعليمي وهمي "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة واستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي ببطاقات الرقم القومي على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (4 أكلاشيه – 6 أجهزة تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها للعديد من الجهات – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.