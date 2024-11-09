القبض على المتهم بدهس موظف صرف صحي في الدقي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة متهم بدهس موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتسبب في إصابته بدائرة قسم شرطة الدقي.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في إصابته، ولاذ قائدها بالفرار وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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