السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهم بدهس موظف صرف صحي في الدقي

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة متهم بدهس  موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتسبب في إصابته بدائرة قسم شرطة الدقي.

 

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعبور الطريق  صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في إصابته، ولاذ قائدها بالفرار وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أبرز محاكمات الأسبوع، كروان مشاكل وسرقة فيلا مدرب حراس المنتخب ومافيا التعويضات

مدرسة تلاحق زوجها بـ 3 دعاوى قضائية: بعد 8 سنوات صبر وذل معاه خاني مع جارتي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قسم شرطة الدقى شركة مياه الشرب والصرف الصحى الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

أبرز محاكمات الأسبوع، كروان مشاكل وسرقة فيلا مدرب حراس المنتخب ومافيا التعويضات

مدرسة تلاحق زوجها بـ 3 دعاوى قضائية: بعد 8 سنوات صبر وذل معاه خاني مع جارتي

القبض على سائق طعن شابا لخلاف على الأجرة في الشيخ زايد

ربة منزل في دعوى تمكين من مسكن الزوجية: تزوج عليَّ وضربني

بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة

الدفاع المدني تزيل ردم عقار انهار في الشيخ عتمان بالجيزة

اعتراف المتهمين بخطف صاحب مطعم شهير بالهرم

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في الطالبية والهرم

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 6 بنوك

4308 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

أخطاء تؤدي لإضاءة لمبة التلاعب بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وهذه طرق حلها

أول رد من الفنانة أسماء جلال بعد الهجوم عليها وغلق حساباتها

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

وزير التعليم: نجحنا في خفض كثافات الفصول وسد العجز بالمعلمين

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

منوعات

المزيد

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

عطل ضخم يضرب "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads