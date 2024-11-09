ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

ضطبت قوات أمن الجيزة بإشراف اللواء سامح الحميلي مدير الأمن مهندس معماري حاول تسلق هرم خفرع بالمنطقة الأثرية.

وكان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الأثرية بضبط مهندس بعد تسلقه درجات هرم خفرع، وبالانتقال والفحص تبين أن مهندس معماري حاول التسلق وتمكن الأمن من ضبطه، وبمواجهته أفاد بعدم علمه بأن ذلك غير مسموح به.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.