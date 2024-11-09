ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بحوزته أغلفة أدوية أطفال مجهولة المصدر بالسلام 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول - لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وطباعة كمية كبيرة من الأغلفة الخارجية لعبوات الأدوية والمكملات الغذائية للأطفال مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المطبعة على (54 ألف غلاف خارجى مدون عليها أسماء مختلفة لمكملات غذائية للأطفال لبيعها للشركات والمصانع عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى بدون تصريح من الجهات المختصة، – 1600 فرخ ورق خاص بطباعة الأغلفة – 3 ماكينة طباعة كهربائية – 7 ماكينة "قص ولصق") .



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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