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تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين بمركزي إبشواي وإطسا

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

 نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، قافلة طبية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقريتي أبوكساه وشكشوك بمركز إبشواي، وقرى بحر أبوالمير ومنية الحيط والجعافرة بمركز إطسا، شارك في القافلة إحدى الجمعيات الأهلية، ومستشفى جامعة الفيوم.

 

معايير اختيار المستفيدين

 وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن تنظيم القوافل الطبية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع،  ويستفيد الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوته.

 

خدمات القافلة الطبية

 وأكد أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى صرف العلاج وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان.

 

دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي

 وتابع أن الجمعيات الاهلية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها  تنظيم القوافل الطبية، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل وغير القادرات والأسر الفقيرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي. 

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