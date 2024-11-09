إحالة المقصرين في 8 وحدات صحية بقرى الفيوم للتحقيق وإعادة توزيع أطباء الأسنان

تابع وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، الدكتور سامح العشماوي، 8 وحدات صحية بقري منشاة طنطاوى وسنهور البحرية بسنورس والياس وشكشوك والعلوية وهويدى بابشواي والصعايدة وكحك قبلي بيوسف الصديق، بهدف متابعة العمل والتأكد من تقديم خدمة صحية لأهالي القري وفقا لمعايير وزارة الصحة والسكان للخدمات الطبية التي يجب الالتزام بها.

أقسام شملتها جولة وكيل وزارة الصحة بالوحدات الصحية

وشملت الجولة بالوحدات الصحية المستهدفة، أقسام الاستقبال والإسنان، وغرفة التطعيمات وتنظيم الأسرة، والمعمل والصيدلية، وغرف التطعيمات، ورصد وغياب بعض أطباء الأسنان وتقصير بعض الأطباء والعاملين بمكاتب الصحة والصيدليات في أعمالهم.

نتائج جولة وكيل وزارة الصحة علي الوحدات الصحية بقرى الفيوم

وأسفرت جولة وكيل وزارة الصحة والسكان، عن إصدار قرار بإعادة توزيع أطباء الأسنان بالوحدات التي زارها علي الوحدات النائية، بسبب الغياب المتكرر، كما تم إحالة المقصرين من الأطباء والتمريض والعاملين بمكاتب الصحة الي التحقيق لمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

صيانة الأجهزة المعطلة ووحدات عيادات الأسنان

أيضًا تبين أثناء الجولة وجود أجهزة طبية ووحدات بعض عيادات الأسنان معطلة، فأصدر قرارًا بالصيانة الدورية وإعادة تأهيل الأجهزة للعمل، والتحقيق مع المتسبب في تأخير أعمال الصيانة، كما تحال المتغيبين عن العمل من أطباء وعاملين إلى التحقيق بالشئون القانونية.

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