المعمل الجنائي يعاين جثة طفل أجنبي سقط من الطابق العاشر بمصر الجديدة
وصل فريق من المعمل الجنائي لفحص ومعاينة جثة طفل يحمل جنسية دولة أجنبية، عثر عليه جثة هامدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة إثر سقوطه من الطابق العاشر أمام سنترال مصر الجديدة، للوقوف علي أسباب سقوطه وإذا كانت هناك شبه جنائية من عدم، وفرضت طوقًا أمنيًا بمحل الواقعة انتظارًا لحضور النيابة العامة ومعاينة الجثمان.
البداية كانت ببلاغ تلقائه مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بشارع جسر السويس.
وتوجه رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص سقوط طفل عمره 10 سنوات من دول تشاد إثر سقوطه من الطابق العاشر.
وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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