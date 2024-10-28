الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس الحسينية في الشرقية يوجه بتهذيب الأشجار بمدخل المدينة

قص وتهذيب الأشجاربمدخل
قص وتهذيب الأشجاربمدخل مدينة الحسينية شرقية

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية  محافظة الشرقية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ومدير الحملة الميكانيكية برئاسة المركز وقسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار من بوابة مدخل مدينة الحسينية وأمام مجلس مدينة الحسينية وذلك  حتي كوبري المنشيه لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة وهذا في إطار المتابعات المستمرة من قبل  رئيس مركز ومدينة الحسينية على كافة القطاعات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة أعمال رفع الأتربة 

كما كلف رئيس المركز  المحاسب نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية والمهندس ممدوح عبدالعال واسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز ومعهم  هاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع الأتربة وكذلك غسيل البلدورات بناحية بوابة مدخل مدينة الحسينية حتي كوبري المنشية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب وذلك في إطار المتابعات المستمرة ليلًا ونهارًا من رئيس مركز ومدينة الحسينية على كافة القطاعات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطني

 

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تنفيذ تعليمات المهندس المحافظ 

يجرى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى   محافظ الشرقية بالتنبيه على  رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور اليومى على جميع القطاعات للنهوض بمستوى الخدمة لصالح المواطن  ومتابعة الأعمال علي الطبيعة وضرورة التحرك الميداني لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكل المواطنين بصفة مستمرة حتي يشعر المواطنين بالتغيير في كافة القطاعات.

 

 

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المخلفات الصلبة والبلدية رئاسة المركز المهندس محمد العوضى رئيس مركز الحسينية محافظة الشرقية تكليف هشام ابوالليل نائب رئيس المركز المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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