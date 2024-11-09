الضامن في القانون المدني.. يلتزم بدفع المبلغ المستحق للدائنين.. إجراءات خاصة في حالة سحب قرض من بنك.. وهذه أبرز شروط عقد الضمان

يرجع مصطلح "الضامن الغارم" إلى القانون المدني الفرنسي، ويعني أن الضامن يتحمل مسؤولية دين مدين للغير، وهو ما يعني أنه إذا لم يتم الدفع من قبل المدين، فإن الضامن يلتزم بدفع المبلغ المستحق للدائنين بدلًا من المدين، وتعد المسؤولية الغارمة للضامن من المسؤوليات الأكثر شيوعًا في القانون المدني ويتم تحديد شروط الضمان الغارم في عقد الضمان الذي يتم توقيعه بين الضامن والدائن، فيتحمل الضامن في العادة مسؤولية دين مدين للغير، ويتعهد بتسديد المبلغ المدين إذا لم يتمكن المدين من الدفع.

وعلى ضوء ذلك ترصد فيتو، وضعية الضامن في القانون والشروط والإجراءات التي يتم اتخاذها معه في حال قيامه بضمان أحد وأبرز المخاطر التي يتعرض إليها عند ضمان الشخص صاحب القرض، يوضحها الخبير القانوني ياسر عرفات في التقرير التالي:

أولا_ وضعية الضامن في القانون المدني المصري

أشار الخبير القانوني ياسر عرفات إلى أن القانون المدني وضع عدة ضوابط للضامن الذي يقوم بضمان الغير في المواد الاتية:

- المادة 367 تنص على أن الضامن هو الشخص الذي يلتزم بدفع الدين أو تحمل التزمبدلًا من الديان.

_368 تنص على أن الضامن يكون مسؤولًا في حدود ما تم الاتفاق عليه في العقد، ويمكن للضامن أن يحدد نطاق مسؤوليته في العقد.

_363 تنص على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين المدين والضامن بشأن شروط الضمان.

_المادة 370 تنص على أنه في حالة عدم تحديد شروط الضمان، يفترض أن الضامن ملتزم بنفس شروط المدين الأولية.

_المادة 371 تنص على أن الضامن لا يستطيع أن يرفض الدفع إلا في حالة وجود أسباب شرعية تبرر ذلك.

_المادة 372 تنص على أن الدائن يمكنه أن يتخذ إجراءات قانونية ضد الضامن دون الحاجة إلى التحفظ على المدين الأول.

ثانيا _ اهم الاجرءات التي ينبغي علي من يقوم بضمان الغير الالتزام بها حتي لايقع تحت طائلة القانون

للحماية من تلاعب المدين، اشار المحامي عرفات الى ان الضامن ينبغي عليه اتباع بعض النصائح والإجراءات كالتالى:

-يجب على الضامن التأكد من صحة وصحة مات المدين المراد ضمانها قتوقيع على أي

-تأكد من أن المقترض لديه القدرة على السداد وأنه سيستطيع سداد المبلغ المستقبلي.

- تأكد من وضوح شروط الضمان بما في ذلك المبالغ والمدد الزمنية والتكاليف وغيرها.

-قم بتحديد المبلغ الذي تستطيع تحمله في حالة عدم السداد والتأكد من عدم تجاوز هذا المبلغ.

- تجنب تقديم ضمانات إذا كانت الظروف تشير إلى وجود خطر كبير من عدم السداد.

- ينبغي عليك توثيق جميع شروط الضمان بشكل كتابي لتأكيد الموافقة على شروط الضمان والتأكد من أن جميع الأطراف قد فهمت جيدًا مضمون الاتفاق.

ثالثا: المخاطر والعقوبة التي تنتظر الضامن الذي ضمن شخص سحب قرض من البنك وتاخر عن سداده

- السجل الائتماني الخاص بالشخص الضامن سيصبح سلبي مما ينتج عنه التأثير بصورة كبيرة على تعامل الضامن مع البنوك.

- يؤثر السجل الائتماني للضامن على الموقف المادي له، كما يؤثر ذلك على الشخص الضامن في حالة الرغبة في الاقتراض من البنك.

- الضامن سيتحمل مسؤولية تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، وعند الامتناع عن الدفع سيتعرض الضامن إلى الحبس، أو الاستحواذ على ممتلكاته حتى الدفع

- كما سيتم رفض طلب الضامن لشخص عجز عن السداد في حالة الرغبة في الحصول على قرض.

- وذلك لأن البنك ينظر إلى الشخص الضامن لشخص عاجز عن السداد بأنه شخص متعثر، ولهذا سيمتنع البنك عن اقتراضه أي أموال.

- سيتحمل الضامن سداد كافة الفوائد المترتبة على القرض، كمت سيتحمل سداد جميع الغرامات التي نتجت عن التأخير في سداد قيمة القرض.

- في حالة تهرب صاحب القرض وعدم سداد قيمة الأقساطـ يجوز للبنك حبس الضامن لأنه المسئول الوحيد أمام البنك.

رابعا - ما هي شروط الضامن فى القانون؟

يشير الخبير القانوني الى ان الضامن مسئول عن سداد الالتزامات البنكيه المشروطة على من أخذ القرض لا تكون الأولوية فى الموافقة على الضامن من يمتلك سجلا فى الائتمان بالسلب وكل بنك له قواعد ولوائح يقرها للموافقه على الضامن ولكن هناك شروطة أساسية وهى: -

- ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

- أن يتمتع بالجنسية.

- أن يكون له دخل ثابت مثبت بخطاب من جهة العمل.

- أن يكون موقفة الائتماني بالإيجاب.

- براءة ذمة مالية من البنك.

6 ألا يكون تمت محاكمته من قبل أو على ذمة قضايا أو تمت الحكم عليه فى قضايا مخلة بالشرف.

خامسا_هل تسقط المسئوليات بوفاة الضامن وصاحب القرض ؟

واضاف ياسر عرفات ان قانون الاجراءات الجنائية نص علي:

_ أنه لا تسقط المسئولية القانونية بوفاة الضامن، ولكن يرثها أهله ويلتزمون بسداد كافة ما عليه من القرض وغرمات التأخير إن وجدت وأى إلتزمات أخرى ضمن شروط العقد.

_ولا تسقط المسألة القانونية من على الضامن بوفاة المقترض نجد أنها الالتزامات الخاصة بسداد الديون لا تسقط من على الضامن في حالة وفاة صاحب القرض، بل يصبح الورثة هم المسؤولون عن دفع الأقساط.