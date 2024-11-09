حملات للتبرع بالدم فى الشرقية

أكد الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزى بمحافظة الشرقية أن الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى قد أشار إلى استمرار حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى مع متطوعين بقرى مركز فاقوس وذلك حرصًا على إنقاذ الأرواح

تنفيذ حملة للتبرع بالدم بقرية الشيخ رزيق

واليوم تم تنفيذ حملة للتبرع بالدم بقريه الشيخ رزيق والتى تسهم فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية وذلك تحت رعاية الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية

التوعية للمتبرعين عن فوائد التبرع

وهو ماجاء بعد تقديم التوعية للمتبرعين عن اهمية فوائد التبرع بالدم وتقديم شرح كافى لاضرارموانع التبرع وما يترتب عليها حيث وقدمت الحملة رصيد ١٨٩ كيس لبنك الدم وقدمت إدارة المستشفي الشكر والتقدير للفريق الطبي ببنك الدم والمشرفين على الحملات.

بنك الدم بفاقوس المركزى

وقال أن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبه متميزة طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى وهو ما يدفع المستشفى لمواصلة عمليات التبرع بالدك من القرى التابعة للمركز

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