إعلام إسرائيلي: حزب الله يحافظ على قدراته الصاروخية

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن حزب الله يحافظ على قدراته الصاروخية، وأن هذه القدرات ستبقى بعد نهاية المعركة الحالية.

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الرائد في قوات الاحتياط غي شبتاي (39 عاما) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

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