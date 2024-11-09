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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي، ينطلق قطار الجولة الحادية  عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، اليوم السبت بالعديد من المواجهات القوية أبرزها صدام ليفربول ضد أستون فيلا، ومانشستر سيتي ضد برايتون.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


برينتفورد ضد بورنموث - 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس ضد  فولهام  -  5:00 مساءً- beIN SPORTS XTRA 2  


وست هام ضد إيفرتون - 5:00 مساءً -  beIN Sports HD 2    

ولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون  - 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3      

برايتون ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1

ليفربول ضد أستون فيلا  - 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

 

توتنهام أقوى هجوم والسيتي يحل ثانيًا وهذا الفريق الأقل تهديفًا


ويعد فريق توتنهام  الأقوى هجوما بين أندية الدوري الإنجليزي بعدد 22 هدفًا، ثم يليه مان سيتي بـ 21 هدفًا، فيما يصنف ساوثهامبتون الأقل تهديفًا حيث لم يسجل لاعبي الفريق سوى 7 أهداف فقط.


رقم مميز لثلاثي الصدارة


ويتملك ليفربول ومانشستر سيتي ونوتنجهام، الثلاثي المتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي رقمًا مميزا حيث لم يتلق الثلاثي سوى هزيمة وحيدة طوال العشر جولات الماضية.

 

ليفربول الأقوى دفاعيًّا وولفرهامبتون الأكثر استقبالًا


ويعد ليفربول هو أقوى خط دفاع في البطولة الإنجليزية قبل مباريات الجولة الحادية عشر، حيث لم تهتز شباكة سوى بـ 6 أهداف، ويليه نوتنجهام الذي لم تستقبل مرماه سوى 7 أهداف، ويعد وولفرهامبتون أكثر فرق البريميرليج  استقبالًا للأهداف حيث سكن شباكه 27 هدفًا خلال العشر جولات الماضية.


مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد إيفرتون  - السبت 9 نوفمبر - 5 مساء 
 برينتفورد ضد بورنموث -  السبت 9 نوفمبر -5 مساء

كريستال بالاس ضد فولهام  -  السبت 9 نوفمبر-5 مساء

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون   -  السبت 9 نوفمبر- 5 مساء

برايتون  ضد  مانشستر سيتي  -  السبت 9 نوفمبر- 7:30 مساء  
ليفربول ضد أستون فيلا - السبت 9 نوفمبر- 10 مساء
مان يونايتد ضد ليستر سيتي - الأحد 10 نوفمبر - 4 مساء  
نوتنجهام فورست  ضد  نيوكاسل يونايتد  - الأحد 10 نوفمبر -4 مساء

توتنهام  ضد  إبسويتش تاون - الأحد 10 نوفمبر- 4 مساء

تشيلسي   ضد  آرسنال - الأحد 10 نوفمبر -6:30 مساء

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