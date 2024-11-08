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رياضة

مانشستر سيتي في مهمة صعبة لمصالحة جماهيره أمام برايتون

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

 يسعى مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره، والعودة للمسار الصحيح، حينما يحل ضيفا على برايتون، غدا السبت، صاحب المركز الثامن في المسابقة، برصيد 16 نقطة ضمن الجولة 11 للدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ضد برايتون 

 ويلعب السيتي اللقاء، بعد 4 أيام من خسارته المدوية 1/4، أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.

وتلقى الفريق السماوي هزيمته الثالثة على التوالي، في جميع البطولات، بعد خسارته أيضا أمام توتنهام في كأس الرابطة، وبورنموث بالدوري الإنجليزي.

 

وكانت هذه ثالث مرة يتلقى فيها فريق يدربه جوارديولا 4 أهداف، في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، لكن رغم ذلك، شدد المدرب الإسباني على أن فريقه ليس في خطر حقيقي.

وفي مبارياته الست الأخيرة بالدوري الإنجليزي، الذي توج به في المواسم الأربعة الماضية، حقق مانشستر سيتي 3 انتصارات، بينما تعادل في لقاءين، وتلقى خسارة وحيدة.

ورغم صعوبة المهمة، يتسلح مانشستر سيتي بسجله الجيد ضد برايتون، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث حقق الفريق السماوي 11 فوزا مقابل خسارة وتعادل، خلال آخر 13 لقاءً أقيم بينهما في جميع البطولات.

 

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