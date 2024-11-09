اليوم، رجال الشرطة يرتدون الملابس الشتوية على مستوى الجمهورية
ارتدى رجال الشرطة، اليوم السبت، الزي الشتوي على مستوى الجمهورية؛ حيث ظهروا بالملابس السوداء بدلًا من الملابس البيضاء الخاصة بفصل الصيف.
رجال الشرطة يرتدون اليوم الملابس الشتوية على مستوى الجمهورية
وكان مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، كشف عن بدء ارتداء الزي الشتوي لأعضاء هيئة الشرطة اعتبارًا من يوم السبت 9 نوفمبر 2017 بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.
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