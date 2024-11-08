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حوادث

ربة منزل في دعوى تمكين من مسكن الزوجية: تزوج عليَّ وضربني

زوجة ترفع دعوي تمكين
زوجة ترفع دعوي تمكين من شقة الزوجية،فيتو

 رفعت زوجة دعوى تمكين من مسكن الزوجية ضد زوجها أمام قاضي الأسرة بمحكمة زنانيري في القاهرة.

وقالت الزوجة: " زوجي بعد عشرة 5 أعوام تحملت فيها معه كل ألوان العذاب، كافأني بزواجه من أخرى دون علمي. تلك الزيجة اكتشفتها بالصدفة من أحد أقاربي. كانت صدمة بالنسبة لي، وعندما واجهته اعترف بكل برود وقال إنه سيأتي بها للعيش معي، وعندما رفضت  قبول الأمر الواقع الذي وضعني فيه هددني بحرماني من أولادي، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصابني بعد تعديه عليّ بالضرب وحررت محضر بقسم الشرطة ضده".

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دعوي تمكين من مسكن الزوجية ضد زوجها قاضي الأسرة بمحكمة زنانيري

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