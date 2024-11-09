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رياضة

منتخب الشباب يخوض اليوم ودية ثانية أمام تنزانيا استعدادا لدورة شمال إفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يلتقي منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم السبت، نظيره منتخب تنزانيا، في الودية الثانية بين المنتخبين خلال 72 ساعة.

وتأتي مباراة الليلة ضمن استعدادات منتخب الشباب لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لنفس المرحلة السنية.

 

منتخب مصر يتعادل مع تنزانيا سلبيًّا في الودية الأولى

وكانت الودية الأولى بين شباب مصر وتنزانيا، والتي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب الدفاع الجوي، إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ودية مصر وتنزانيا الأولى، فيتو
ودية مصر وتنزانيا الأولى، فيتو

 موعد مباراة منتخب الشباب الثانية أمام تنزانيا

وتنطلق مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره التنزاني في الثامنة مساء اليوم السبت، ويحتضنها إستاد هيئة قناة السويس.

وتستضيف مصر بشكل رسمي مباريات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة بين 14 إلى 26 نوفمبر المقبل بملاعب محافظة الاسماعيلية، بمشاركة 4 منتخبات أخرى هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ومن المقرر أن يتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا منتخبان من منطقة شمال أفريقيا وهما بطل ووصيف البطولة التي تستضيفها مصر.

ودية مصر وتنزانيا الأولي، فيتو
ودية مصر وتنزانيا الأولي، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب بشمال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات منتخب مصر للشباب أمام المغرب يوم 14 نوفمبر المقبل.

كما سيلعب في نفس اليوم ليبيا أمام تونس.

وتقام الجولة الثانية يوم 17 نوفمبر بلقاء تونس ضد المغرب، كما يلتقي منتخب مصر منافسه الجزائر.

وتشهد الجولة الثالثة يوم 20 من الشهر المقبل مواجهة بين منتخبي مصر وليبيا، كما يلتقي منتخبا الجزائر والمغرب.

وتقام الجولة الرابعة بمواجهتي تونس والجزائر وأيضًا المغرب ضد ليبيا يوم 23 نوفمبر المقبل.

وتنتهي منافسات البطولة يوم 26 نوفمبر المقبل بلقائي الجزائر وليبيا ومصر ضد تونس.

 

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الشباب 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم  ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

 

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