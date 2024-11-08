أسباب غازات وانتفاخات البطن، وطرق التخلص منها

الغازات جزء طبيعي من الهضم الصحي، ويتم إطلاق الهواء الموجود في الجهاز الهضمي إما من خلال الفم على شكل تجشؤ أو من خلال فتحة الشرج على شكل غازات، وعادة ما تخرج الغازات من 13 إلى 21 مرة في اليوم،وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب الغازات

تتكون الغازات عندما يبتلع الشخص الهواء، عندما يأكل ويشرب، ونتيجة ثانوية لتحلل الطعام، وتسبب بعض الأطعمة غازات أكثر من غيرها، وتكون أيضًا أكثر حساسية لأطعمة معينة ويكون لديها المزيد من الغازات عند تناولها.

ويمكن أن يسبب تناول بعض الأدوية أيضًا الغازات.

ما هي الأطعمة التي تسبب الغازات؟

يشعر الشخص بـ الانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة، وتكون كالآتي:

التفاح

الهليون

الفاصوليا

البروكلي

براعم بروكسل

الملفوف

القرنبيط

الحليب ومنتجات الألبان

الفطر

البصل

الخوخ

الكمثرى

البرقوق

القمح

أسباب الانتفاخ

عندما تتراكم الغازات في المعدة والأمعاء، يعاني الأشخاص من الانتفاخ - وتورم في البطن وشعور بالامتلاء، وقد يحدث ذلك بشكل متكرر إذا كان يعاني من:

عدوى في المعدة

متلازمة القولون العصبي (IBS)، تسبب هذه الحالة الهضمية آلامًا في المعدة وتشنجات وإسهالًا أو إمساكًا.

مرض الاضطرابات الهضمية، عندما يتناول الأشخاص المصابون بهذه الحالة الجلوتين، تنتج أجسامهم أجسامًا مضادة تهاجم بطانة الأمعاء.

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الإمساك

في حين أن الانتفاخ عادة ما يكون غير مريح، إلا أنه قد يسبب أحيانًا ألمًا في البطن أو الجانبين.

طرق تقليل الغازات والانتفاخات

يمكن أن يحدث تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة فرقًا كبيرًا:

التقليل من تناول الأطعمة الدهنية.

تجنب المشروبات الغازية.

الأكل والشرب ببطء.

الإقلاع عن التدخين.

عدم مضغ العلكة.

ممارسة المزيد من التمارين الرياضية.

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.

تجنب المحليات التي تسبب الغازات مثل الفركتوز والسوربيتول، فهي غالبًا ما توجد في الحلوى والعلكة وألواح الطاقة والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات.