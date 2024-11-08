الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب غازات وانتفاخات البطن، وطرق التخلص منها

الانتفاخ، فيتو
الانتفاخ، فيتو

الغازات جزء طبيعي من الهضم الصحي، ويتم إطلاق الهواء الموجود في الجهاز الهضمي إما من خلال الفم على شكل تجشؤ أو من خلال فتحة الشرج على شكل غازات، وعادة ما تخرج الغازات من 13 إلى 21 مرة في اليوم،وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب الغازات

تتكون الغازات عندما يبتلع الشخص الهواء، عندما يأكل ويشرب، ونتيجة ثانوية لتحلل الطعام، وتسبب بعض الأطعمة غازات أكثر من غيرها، وتكون أيضًا أكثر حساسية لأطعمة معينة ويكون لديها المزيد من الغازات عند تناولها.

ويمكن أن يسبب تناول بعض الأدوية أيضًا الغازات.

ما هي الأطعمة التي تسبب الغازات؟

يشعر الشخص بـ الانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة، وتكون كالآتي:

  • التفاح
  • الهليون
  • الفاصوليا
  • البروكلي
  • براعم بروكسل
  • الملفوف
  • القرنبيط
  • الحليب ومنتجات الألبان
  • الفطر
  • البصل
  • الخوخ
  • الكمثرى
  • البرقوق
  • القمح

أسباب الانتفاخ

عندما تتراكم الغازات في المعدة والأمعاء، يعاني الأشخاص من الانتفاخ - وتورم في البطن وشعور بالامتلاء، وقد يحدث ذلك بشكل متكرر إذا كان يعاني من:

طرق تقليل الغازات والانتفاخات

يمكن أن يحدث تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة فرقًا كبيرًا:

التقليل من تناول الأطعمة الدهنية.

تجنب المشروبات الغازية.

الأكل والشرب ببطء.

الإقلاع عن التدخين.

عدم مضغ العلكة.

ممارسة المزيد من التمارين الرياضية.

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.

تجنب المحليات التي تسبب الغازات مثل الفركتوز والسوربيتول، فهي غالبًا ما توجد في الحلوى والعلكة وألواح الطاقة والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

طرق تقليل الغازات والانتفاخات اسباب الانتفاخ الأطعمة التي تسبب الغازات اسباب الغازات الاضطرابات الهضمية القولون العصبي الغازات والانتفاخ

مواد متعلقة

أهمها فقدان الوزن المفاجئ، أعراض وأسباب سرطان المعدة

8 أعراض عند ظهورها يجب إجراء تحليل السكر

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

سر تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر إلى الغد

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور)

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بفك الكرب وسداد الديون

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads