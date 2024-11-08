مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

اللجنة الأولى للأمم المتحدة تعتمد قرار تقدمت به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع إكس:" ترحب مصر باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإخضاع جميع المنشآت النووية لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت الخارجية: " أن هناك دعما دوليا واسعا للموقف المصرى بالأمم المتحدة."

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