الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر ترحب باعتماد مشروعها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها  باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

 اللجنة الأولى للأمم المتحدة تعتمد قرار تقدمت به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية 

وكتبت  الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع إكس:" ترحب مصر باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة للقرار السنوى الذي تتقدم به مصر لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإخضاع جميع المنشآت النووية لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت الخارجية: " أن هناك دعما دوليا واسعا للموقف المصرى بالأمم المتحدة."

txt

الرئيس البيلاروسي: التصعيد الأوكراني يدفع روسيا لاستخدام الأسلحة النووية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصر الأسلحة النووية الشرق الأوسط

مواد متعلقة

مصر تتصدر بـ 11 ميدالية، نتائج منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للتجديف (صور)

الرئيس البيلاروسي: التصعيد الأوكراني يدفع روسيا لاستخدام الأسلحة النووية

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

سر تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر إلى الغد

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور)

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بفك الكرب وسداد الديون

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads