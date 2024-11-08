بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة

أسفرت جهود حملة مكبرة للخدمات المرورية استهدفت الطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1198 مخالفة تجاوز سرعات و114 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 59 دراجة نارية مخالفة، 65 مخالفة موقف عشوائي، 120 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.