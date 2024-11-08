الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق جراحة المخ والأعصاب ينقذ مواطنا من الإصابة بالشلل في الشرقية

فريق جراحةالمخ والأعصاب
فريق جراحةالمخ والأعصاب يحمى مواطن من الشلل-فيتو

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بمستشفى بلبيس المركزي، بمحافظة الشرقية، في إنقاذ شاب يبلغ من العمر ٢٥ عامًا من التعرض إلى شلل نصفي بالطرفين السفليين، إثر سقوطه من الدور الرابع على حد قول المرافقين، مما أدى إلى كسر متعدد بالفقرات القطنية وكسر بكعبي القدمين.

وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال

إنقاذ شاب من التعرض للشلل 

 ويتكون الفريق من الدكتور عيد النجار استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس القسم، والدكتور عماد عبدالعال، والدكتور محمد سالم،أطباء جراحة المخ والأعصاب، معهم الدكتور أحمد بري أخصائي جراحة العظام، والدكتورة علا عادل أخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى،

إجراء كافة الفحوصات الطبية واستدعاء الاطباء 

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه مجرد وصول الشاب المصاب إلى المستشفى، تم إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، والتي أوضحت تفصيلًا وجود كسر بالعمود الفقري، وكسر بالفقرة القطنية الأولى مع إزاحة، وغضروف قطني مرتجع بين الفقرات الرابعة والخامسة القطنية، وضغط على الحبل الشوكي،

هذا بالاضافة إلى وجود كسرين بكعبي القدمين، وعلى الفور تم إدخال الحالة إلى غرفة العمليات لإجراء جراحةعاجلة، حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب، بإجراء جراحة دقيقة تم خلالها استئصال الغضروف المرتجع وتحرير جذور الأعصاب،مع توسيع القناة العصبية عند الفقرة القطنية الأولى 

استخدام 10 مسامير وشريحتين 

وصرح بذلك المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية وأضاف إن جميعة أكد أنه  تم تثبيت الفقرات باستخدام عشرة مسامير وشريحتين، كما تم أيضًا التعامل مع كسري كعبي القدم بالتعاون مع أطباء العظام عن طريق تركيب مسامير مجوفة بالكعبين، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بقسمي جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام بالمستشفى، بعد أن تمت العمليتين للشاب بفضل الله بنجاح.

وأوضح أن ذلك يأتي تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «١٠٠ يوم صحة»، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، 

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية،

صحة الشرقية: تصدرنا محافظات الجمهورية في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية

ولفت إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولمدير المستشفى وللسادة الأطباء، ولجميع القائمين على هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور عيد النجار استشارى جراحة االاعصاب الدطتور عمادعبدالعال الدكتور محمد سالم اطباء جراحة المخ والاعصاب رئيس قسم فريق جراحة الخ والاعصاب

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تصدرنا محافظات الجمهورية في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية

وكيل صحة الشرقية يقيل مدير مستشفى منيا القمح المركزي ورئيس قسم الاستقبال

وكيل صحة الشرقية يناقش الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية

صحة الشرقية: القافلة الطبية بالعاشر تقدم الخدمة لـ2900 مواطن

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

25 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

6 تصريحات نارية لـ جوميز عقب مباراة الزمالك وسموحة

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

جوميز: الزمالك يعاني ماديا ولست راضيا عن أداء اللاعبين أمام سموحة

وفاة الإعلامية والكاتبة جيلان حمزة

منوعات

المزيد

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

اتخذها في ولايته الأولى.. 8 إجراءات قاسية لـ ترامب تحدد ملامح سياساته القادمة ضد المهاجرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بفك الكرب وسداد الديون

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads