الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد تخطي BTS، فيلم “I’m Hero” يُصبح الأعلى ربحًا في تاريخ كوريا الجنوبية

المغني إيم يونغ وونغ،
المغني إيم يونغ وونغ، فيتو

تجاوز فيلم “I’m Hero” للمغني الكوري الجنوبي إيم يونغ وونغ، فيلم فرقة الكيبوب BTS ليصبح أعلى فيلم حفل موسيقي ربحًا في تاريخ كوريا الجنوبية.

وفقًا لمجلس الفيلم الكوري، جذب فيلم “I’m Hero” لـإيم يونغ وونغ 3795 مشاهدًا في 19 أكتوبر عبر 47 شاشة في جميع أنحاء البلاد، ليصل إجمالي عدد مشاهديه إلى 343334 مشاهدًا، ليتجاوز هذا الرقم القياسي السابق البالغ 342366 مشاهدًا الذي سجله فيلم “Love Yourself in Seoul” لفرقة BTS في يناير عام 2019، والذي كان يحمل لقب أعلى فيلم حفل موسيقي ربحًا بين المشاهدين في كوريا الجنوبية.

 

فيلم “I’m Hero”

 ويعرض فيلم “I’m Hero”، الذي صدر في 28 أغسطس، حفل إيم يونغ وونغ الذي أقيم في استاد كأس العالم في سيول في مايو، والذي اجتذب أكثر من 100,000 معجب.

وفي الوقت نفسه، حقق فيلم “I’m Hero” نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، مما جعله بالفعل أعلى فيلم حفل موسيقي من حيث الإيرادات، واعتبارًا من 19 أكتوبر، حقق الفيلم ما يقرب من 9.7 مليار وون كوري (7.08 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصبح أول فيلم حفل موسيقي يتجاوز 10 مليارات وون كوري في الإيرادات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم “I m Hero” فرقة الكيبوب BTS إيم يونغ وونغ مجلس الفيلم الكوري

مواد متعلقة

دستور كوريا الشمالية يعرف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية"

50 بالونا محملة بالقمامة، هدية جديدة من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية

الأكثر قراءة

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

السيسي: الظروف المحيطة بالمنطقة أدت لفقداننا حوالي 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية