بعد تخطي BTS، فيلم “I’m Hero” يُصبح الأعلى ربحًا في تاريخ كوريا الجنوبية

تجاوز فيلم “I’m Hero” للمغني الكوري الجنوبي إيم يونغ وونغ، فيلم فرقة الكيبوب BTS ليصبح أعلى فيلم حفل موسيقي ربحًا في تاريخ كوريا الجنوبية.

وفقًا لمجلس الفيلم الكوري، جذب فيلم “I’m Hero” لـإيم يونغ وونغ 3795 مشاهدًا في 19 أكتوبر عبر 47 شاشة في جميع أنحاء البلاد، ليصل إجمالي عدد مشاهديه إلى 343334 مشاهدًا، ليتجاوز هذا الرقم القياسي السابق البالغ 342366 مشاهدًا الذي سجله فيلم “Love Yourself in Seoul” لفرقة BTS في يناير عام 2019، والذي كان يحمل لقب أعلى فيلم حفل موسيقي ربحًا بين المشاهدين في كوريا الجنوبية.

فيلم “I’m Hero”

ويعرض فيلم “I’m Hero”، الذي صدر في 28 أغسطس، حفل إيم يونغ وونغ الذي أقيم في استاد كأس العالم في سيول في مايو، والذي اجتذب أكثر من 100,000 معجب.

وفي الوقت نفسه، حقق فيلم “I’m Hero” نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، مما جعله بالفعل أعلى فيلم حفل موسيقي من حيث الإيرادات، واعتبارًا من 19 أكتوبر، حقق الفيلم ما يقرب من 9.7 مليار وون كوري (7.08 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصبح أول فيلم حفل موسيقي يتجاوز 10 مليارات وون كوري في الإيرادات.