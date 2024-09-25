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موسيقي الراي تميز العرض الجزائري "كاسيت" المشارك بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ14

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ14

شهد مسرح ليسيه الحرية، في الخامسة من مساء اليوم العرض المسرحي " كاسي " من الجزائر والذي يشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا

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وتحتضن مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

تدور أحداث العرض حول شخصية (الهادي) الذي يعيش في عالم ملئ بشخصيات غريبة الطباع، فهو يجد نفسه مسجونًا دون أن يدرك السبب، ويضطر (الهادي) للإستغناء عن مدخراته المالية لقاء خروجه من السجن، حينها تنطلق رحلته للبحث عن سبب سجنه، فيتصادف بالرفض في كل مرحلة من الرحلة إلى أن يزداد حاله سوءًا، وتضمن العرض الكثير من الأغاني التي تستخدم موسيقي الراي 

 

وشارك في عرض كاسيت بالتمثيل كل من محمد بزاحي، محمد عريبي، مصعب قروم، مريم فنيدس، سليم مخانشة، المأمون سهتال، عبد الوهاب سعيدي، إضاءة محمد رؤوف برناوي، تأليف سعد الله ونوس عن قصة رحلة حنظلة، الإخراج والسينوغرافيا فخر الدين لونيس.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في  هذه الدورة من المهرجان 15 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرض من 11 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا،  تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، السعودية)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.

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الاسكندرية مهرجان مسرمسرح

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