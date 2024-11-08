تحصيل 133 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 135 حالة إشغال شرق الإسكندرية

صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، قام خلال حملة مكبرة، بتحصيل غرامات فورية ١٣٣ ألف جنيه، والتحفظ على ١٣٥ حالة إشغال متنوع، وتحرير ٢٦ محضرا وإنذارا متنوعا، وغلق وتشميع منشآة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة مفاجئة شنها الحي بشارع حسن علام، شارع بهاء الدين الغتورى سموحة، شارع مقصود باشا سموحة، شارع توت عنخ امون خلف محطة سيدى جابر، شارع ونجت وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بـالإجراءات الاحترازية، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وأوضح حبيب أنه تم التفتيش على المخابز والمحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة، وكذا المعتدين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وعلى الصعيد ذاته، أسفرت الحملة عن قيام صحة شرق بتحرير ١ محضر عدم حمل شهادات صحية و٢ محضر اشتراطات وإعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وقيام إدارة تموين شرق بتحرير١ محضر عدم حمل شهادة صحية و١ محضر عدم إعلان عن الأسعار، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٤ محاضر نظافة عامة و٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، وقيام القوى العاملة بتحرير ٣ إنذارات ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٤ محاضر، والرصد البيئي بتحرير ٣ إنذار ، فضلا عن قيام شئون البيئة بتحرير١ إنذار، وقيام الصرف الصحي بتحرير ٣ إنذارات وقيام رخص المحلات بتشميع مغسلة.

جاء ذلك بحضور المهندسة سكرتير عام الحي، ومدير ومعاوني إدارة إشغال الطريق ، ومفتش رخص المحلات وممثلي الطب البيطري والقوى العاملة والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات والصرف الصحي.

وهذا في إطار توجيهات الفريق/ احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالقضاء على جميع الإشغالات والأسواق العشوائية والاستجابة لشكاوى المواطنين والحرص على الصحة العامة.