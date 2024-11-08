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محافظات

رئيس حى وسط الإسكندرية تتابع رفع إشغالات الباعة الجائلين بـ محطة مصر

الإسكندرية
الإسكندرية

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي وسط فى الإسكندرية اليوم، بقيادة المهندسة زينب السيد رئيس الحى،حملاتها وتمركزاتها بسوق محطة مصر وتواجد الباعة الجائلين بالسوق بمشاركة شرطة المرافق، وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وشركة نهضة مصر، وإدارتي اشغال الطريق والمتابعة بحي وسط.

 يأتى ذلك في إطار الحفاظ على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية، داخل وخارج السوق الحضاري بمحطة مصر 

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وأكدت رئيس حى وسط، أن الحملات حافظت على خلو السوق الحضاري ومحيطه من الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة والتطهير وجار استكمال دهان البردورات أمام مستشفى أحمد ماهر بجانب محيط السوق الحضاري، مع استمرار التمركز الثابت علي مدار اليوم لعدم عودة الإشغالات وجار المتابعة.

وأوضحت، أن هذا يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع كافة الإشغالات والتعديات من الميدان وإخلائه من الباعة الجائلين والفروشات العشوائية والمتابعة.

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حي وسط الاسكندرية بمحطة مصر

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