المرور ينظم قافلة للتيسيرعلى المواطنين بالوادي الجديد

أجرت القافلة المرورية التي نظمتها إدارة مرور الوادي الجديد، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أعمال الفحص لعدد (31) مركبة للشهر الثالث على التوالي بمقر الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة مرور الداخلة، وذلك للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ونظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم الجمعة، حملة مرورية مهمتها فحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات، بغرض التيسير على المواطنين من أهالي واحة بلاط والبعيدين عن مقر إدارة المرور في مدينة "موط" في مركز الداخلة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها، عن تحديد اليوم الجمعة لفحص جميع المركبات والمتوسيكلات وذلك بتواجد حملة كاملة من الإدارة المرور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وإستهدفت القافلة تقديم كافة الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين بواحة بلاط، فيما تواصل القوافل المرورية إستهداف كافة المناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث بمختلف مناطق الوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار سعى مديرية أمن الوادي الجديد، تخفيف الأعباء عن المواطنين، واستجابة لرغبات أهالي مدينة بلاط، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتواجد مسئول من إدارة المرور بمركز بلاط بشكل دوري لإنهاء إجراءات التراخيص بدلًا من الانتقال للداخلة تيسيرًا على المواطنين من أبناء المركز.

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