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رئيس حي غرب الإسكندرية تشهد عروضا مسرحية وفنية وتكرم أوائل الشهادات

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

شهدت المهندسة نهي خليفة رئيس حي غرب بالإسكندرية عددا من العروض الفنية والمسرحية وتكريم أوائل الطلاب الشهادة الثانوية العامة والفنية بحضور محمد سليمان مدير إدارة غرب التعليمية  وسيم جاد وكيل الإدارة وأميرة جبر مدير عا الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية وعدد من مديري ومسئولي غرب التعليمية وذلك بمدرسة السادات الثانوية العسكرية.

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يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان "ووفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية

وشملت الفعالية تفقد المعرض الفني لعدد من الاعمال الفنيه عن ذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة وعروض متميزة لرياض الاطفال والتربية الخاصة وذوي الهمم وعرض مسرحي متميز عن ذكري انتصارات نصر اكتوبر,

و قامت رئيس الحي ومدير ادارة غرب التعليميه بتكريم عدد من اوائل طلاب الشهادة الثانوية العامة والفنيه وتشجيعهم علي مزيد من التفوق والازدهار حتي يكونوا بداية جديدة لبناء انسان ومستقبل وطننا الحبيب
 وجاء ذلك بوجود المتابعه الميدانيه واشغال الطريق ووحدة حماية الطفولة والعلاقات العامة والاعلام بالحي

ومن جانبها اشادت رئيس الحي بالفاعليه واكدت ان من اهم اهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان هي الاهتمام بالاطفال والتعليم ونشر العلم والثقافة وحسن الخلق لتنشئة جيل يساهم في تنمية بلدنا الحبيبة.

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بالاسكندرية المهندسة نهى خليفة حي غرب

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