تضامن الدقهلية: رحلات ترفيهية لدور الرعاية وأندية كبار السن

نظمت مديرية تضامن الدقهلية عددا من الرحلات الترفيهية لدور الرعاية وأندية كبار السن بمشاركة إدارة الدفاع الاجتماعي ونادي الإيمان بميت غمر والأمل بالمنصورة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقا من إعلان تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

ثلاث رحلات ترفيهية لكبار السن بالدقهلية

حيث أطلقت مديرية تضامن الدقهلية خلال الأسبوع الجاري ثلاث رحلات ترفيهية إلى مدن الإسكندرية وبور سعيد ورأس البر، تهدف إلى الترفيه عن المسنين والأبناء، ورسم السعادة على وجوههم.

أنشطة الفقرات في الاحتفال

تضمنت الفقرات عدة أنشطة منها التجول بالمناطق السياحية والاثرية، وغناء بعض الأناشيد التراثية، والذهاب إلى البحر وتناول وجبة الغداء.



وفي نهاية الرحلات عبر المشاركون عن مدى سعادتهم متمنين الاستمرار في عمل مثل هذه الأنشطة.

خطوة نحو التوازن النفسي والجسدي للنزلاء

تأتي تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية "والتي صرحت بأن هذه الفاعليات خطوة نحو التوازن النفسي والجسدي للنزلاء وأعضاء أندية كبار السن ووسيلة لشعورهم بالأمل والتفاؤل والبهجة والرغبة في الحياة والقضاء علي العزلة، الأمر الذي يفرض على الجميع مساعدتهم ليكونوا أكثر تفاعلًا واندماجا في المجتمع، وأكثر قدرة على كسر روتين حياتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ