الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: أحداث أمستردام يمكن تنفيذها خلال مباريات بإيطاليا

امستردام،فيتو
امستردام،فيتو

أفاد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن أحداث أمستردام قد تؤدي إلي محاولات لتقليدها خلال مباريات بإيطاليا.

وقبل وقت سابق تم تحذير السلطات الهولندية مسبقا بشأن هجمات محتملة ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الإعلام والشتات كانت على علم سلفا بخطط لإلحاق إصابة بمشجع إسرئيلي معين يقال إنه يعمل لدى شرطة الحدود الإسرائيلية.

وينطبق نفس الأمر على هجوم مخطط له على فندق يقيم به مشجعو كرة القدم الإسرائيليين، وتم إخطار السلطات الهولندية بهذا أيضا.

وأفادت تقارير بأن وزارة الإعلام والشتات كانت تتوقع حدوث أعمال عنف في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام ساحة يوهان كرويف قبل انطلاق مباراة ناديي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام، وشاركت هذه المعلومات مع هولندا.

وحظر مجلس المدينة الاحتجاج وحدد موقعا آخر للمسيرة.

ووفقا للشرطة الهولندية، حاول نحو 200 متظاهر الوصول إلى أمام الساحة مساء أمس الخميس.

يأتي ذلك فيما ذكرت الشرطة في العاصمة أمستردام أن 5 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين عقب مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب.

وكشفت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة.

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس

أحداث أمستردام، إسرائيل حذرت هولندا من هجمات محتملة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحداث أمستردام إسرائيل الامن القومي الاسرائيلي الحدود الاسرائيلية شرطة الحدود الإسرائيلية

مواد متعلقة

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

أحداث أمستردام، إسرائيل حذرت هولندا من هجمات محتملة

شرطة أمستردام: إصابة 5 واعتقال 62 مشجعا عقب مباراة طرفها فريق إسرائيلي

الأكثر قراءة

طقس الغد، موعد وأماكن سقوط الأمطار المتوسطة

تعليق نجيب ساويرس على ضربة جزاء زد أمام الأهلي

بعد أحداث أمستردام، قرار من الاتحاد الأوروبي للكرة بشأن مباراة مكابي القادمة ضد بيشكتاش

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

ناصر منسي يعاقب حارس سموحة ويسجل هدف التقدم للزمالك

الزمالك يحافظ علي تقدمه بهدف أمام سموحة بعد مرور 15 دقيقة (صور)

آخر تحديث، أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة 8/11/2024

منوعات

المزيد

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع الرأس الأخضر.. ليفربول ضد أستون فيلا.. تشيلي أمام آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجس من عمل الشيطان، الأوقاف تحذر من خطر القمار الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads