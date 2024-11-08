محافظ دمياط يشارك بماراثون للدراجات

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، في ماراثون الدراجات الذى انطلق بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ضمن فعاليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤

كما شارك بالماراثون أيضًا اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد كبير من أبناء محافظة دمياط وجاءت نقطة البدء من أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط وصولًا إلى وسط المدينة والعودة إلى نقطة البدء.

محافظ دمياط يشارك في مارثون الدرجات

وقدم "المحافظ" التحية للمشاركين بالماراثون، كما أكد خلال مشاركته على أهمية الرياضة وحرص المحافظة إدراج أنشطة رياضية متعددة باجندة المهرجان لحث الشباب والنشء على ممارسة الرياضة والتأكيد على دورها فى تحقيق رواجًا كبيرا بالمحافظة.