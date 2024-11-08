محافظ دمياط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد أبي القاسم
أدى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد أبى القاسم بمدينة دمياط، حيث أدى الصلاة أيضًا اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة
وحرص المحافظ فور دخوله المسجد، علي مصافحة المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم.
خطبة الجمعة بعنوان "وجعلنا من الماء كل شيء حى "
حيث تضمنت شعائر الصلاة تلاوة آيات من القرآن الكريم وإلقاء خطبة الجمعة التى جاءت بعنوان " وجعلنا من الماء كل شئ حى " وأهمية نعمة المياه وضرورة الحفاظ عليها
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