حافلة الزمالك تصل إستاد برج العرب لمواجهة سموحة في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام الفريق السكندري.

وكان الزمالك اختتم تدريباته أمس الخميس على ملعب النادي، قبل أن يختار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق القائمة التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة

تواجه فريقا الزمالك وسموحة في 23 مباراة في جميع البطولات قبل موقعة اليوم.

استطاع فريق الزمالك الفوز في 13 مواجهة، بينما انتصر سموحة في 4 مواجهات وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.