جوميز يستبعد ناصر ماهر من مواجهة سموحة لهذا السبب

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر استبعاد ناصر ماهر صانع ألعاب الأبيض من مواجهة سموحة اليوم.

وأضاف المصدر أن جوميز استبعد ناصر ماهر من قائمة الفريق رغم مشاركته في المران الجماعي للزمالك خلال الأيام الماضية بشكل طبيعي، و اعلان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالزمالك جاهزية اللاعب.

وأشار إلى أن استعباد ناصر ماهر من مواجهة سموحة جاء لإراحته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام البنك الأهلي بسبب الإجهاد في العضلة الضامة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.