2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من هولندا بسبب أعمال عنف

أمستردام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، بأن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية أمستردام بعد ما وصفته بـ"أعمال عنف" الليلة الماضية.

كذلك أعلن جيش الاحتلال فرض حظر سفر علي جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر.

مباراة نادي أياكس أمستردام الهولندي ونادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي

وصباح اليوم، قالت خارجية الاحتلال إن 10 إسرائيليين أصيبوا وفقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء.

إرسال بعثة إنقاذ إسرائيلية بتنسيق مع الحكومة الهولندية

وفجر اليوم، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال "بعثة إنقاذ" تضم طواقم طبية، لإجلاء مشجعي فريق مكابي تل أبيب الذين تعرضوا لاعتداءات في هولندا، عقب مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح بيان جيش الاحتلال، أنه "في أعقاب أحداث العنف الصعبة والخطيرة ضد مواطنين إسرائيليين في أمستردام، وبتوجيهات من المستوى السياسي وبعد تقييم الوضع، يستعد الجيش بشكل فوري لإرسال بعثة إنقاذ بتنسيق مع الحكومة الهولندية".

وأضاف البيان: "ستخرج البعثة على متن طائرات شحن، وستضم طواقم طبية وإنقاذ. تقود قيادة الجبهة الداخلية عملية الإنقاذ بتعاون الأذرع والأفرع المختلفة في جيش الدفاع وقوات الأمن".

إرسال طائرتين إلى هولندا لإعادة المشجعين

وسبقت خطوة الجيش، أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، بإرسال طائرتين إلى هولندا لإعادة المشجعين، مضيفا في بيان أنه يتعامل "بجدية مع الحادث المروع، ويطالب الحكومة الهولندية وقوات الأمن بالتصدي بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان سلامة مواطنينا".

وذكر بيان ثان لمكتب رئيس الوزراء، أن وزارة الأمن الوطني حثت المواطنين الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات، على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.

وزعم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في منشور على موقع "إكس": "المشجعون الذين ذهبوا لمشاهدة مباراة كرة قدم، واجهوا معاداة السامية وتعرضوا للهجوم بقسوة لا يمكن تصورها، لمجرد أنهم يهوديون وإسرائيليون".

أعمال عنف في أمستردام

ولم تتضح بعد طبيعة الهجمات التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تمت من "أشخاص ملثمين، هتف بعضهم (الحرية لفلسطين)".

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في الاعتداءات.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إنه قد وقعت عشرات الإصابات، فيما ترددت أنباء عن انقطاع الاتصال بأحد مشجعي الفريق الإسرائيلي، كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن بعض الإصابات خطيرة.

وأضافت أن الكثير عالقين في المدينة وفي حالة ذعر.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة باندلاع اشتباكات مع مشجعين إسرائيليين في هولندا عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين.