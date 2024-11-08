الجمعة 08 نوفمبر 2024
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ملاعيب الاحتكار!

بعد أن تصدى جهاز حماية المنافسة لمحتكري بيض المائدة ولجوء الحكومة لاستيراد كميات من البيض التركي لتخفيض أسعار البيض المصري، لم يتوقف المحتكرين عن ملاعيبهم لاستمرار تحكمهم في سوق البيض واستمرارهم في رفع أسعار البيض.. 

فهاهم يخرجون علينا بملعوب جديد ادعوا فيه أن البيض التركي يفسد في غضون يوم واحد فقط في الأجواء المصرية، وذلك لإخافة المستهلكين منه! 


ولعل هذا ينبه الحكومة إلى أننا نحتاج لجهد ممنهج ومنظم لتطهير أسواقنا من كل الاحتكارات والمحتكرين في كل السلع وليس فقط من محتكري البيض.. 
 

إن أهم سبب للغلاء الذي داهمنا منذ عامين بعد انخفاض الجنيه الكبير خلالهما هو سيطرة الاحتكار على أسواقنا من قبل منتجين ومستوردين وتجار كبار الذين فرضوا هامش ربح ضخم، تجاوز مائة في المائة بينما لا يتجاوز في أسواق الغرب عشرين في المائة فقط.. 

 

انخفاض بدون تعويم!

وجاءكم ترامب!

 

وحتى نتخلص من هذه الآلاء المؤلم لعموم الناس، لابد أن نتخلص منه ونطهر أسواقنا من المحتكرين ونوقف رفع الأسعار المنفلت الذي نتعرض له الآن.. وهذا يحتاج كما نكرر القول إلى تعديل تشريعي لقانون حماية المنافسة، ودعم جهاز حماية المنافسة، ومعه جهاز حماية المستهلك..

ومنحهما كل ما يحتاجانه للقيام بواجبهما في هذا الصدد، فضلا عن توسيع قاعدة المنتجين والمستوردين وعدم الاعتماد على قلة من كبار رجال الأعمال كما ظهر منذ أن اعتمدنا اقتصاد السوق سبيلا.

اسعار البيض الأحتكار المستهلك المستوردين بيض المائدة تخفيض اسعار البيض جهاز حماية المنافسة قانون حماية المنافسة الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

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