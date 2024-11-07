الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

انخفاض بدون تعويم!

 أكدت الحكومة أنه لا تعويم جديد للجنيه كما روج البعض، ولكن الجنيه اتجه للانخفاض قبيل وأثناء وبعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.. كسر الدولار الأمريكى حاجز التسعة وأربعين جنيها وتجاوزه ويزيد يوميا تقريبا الآن ببضعة قروش..


فقد التزمت مصر في اتفاقها مع الصندوق بسعر صرف مرن يتحدد فيه سعر الجنيه حسب مقتضيات السوق المصرفى.. ومرونة سعر الصرف في ظل ندرة النقد الأجنبي يعني بالضرورة انخفاضا في قيمة الجنيه.

 
وبالطبع هذا الانخفاض سيكون له تأثير تراكمي على التضخم الذى تعانى منه البلاد.. سوف يؤدى إلى بعض الإرتفاع في الأسعار، خاصة أسعار السلع المستوردة.. 
 

صحيح أن هذا الارتفاع في الأسعار سيكون محدودا نظرا لأن انخفاض الجنيه محدود هو الآخر، ولكن هذا سيكون له تأثيره السلبى على خطط الحكومة لخفض معدل التضخم التى تستهدف الوصول بِه كما قال رئيس الحكومة مؤخرا إلى عشرة في المائة في نهاية العام المقبل أو بداية عام 2026..

 

ولعل ذلك يفسر لنا لماذا عدلت الحكومة ما تستهدفه، حيث كانت قد قالت إنها تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم أحادى، أى أقل من عشرة في المائة في نهاية العام المالى الحالى، أى في منتصف العام المقبل.

 

وجاءكم ترامب!

وجاء يوم 5 نوفمبر!

 

 وبما أن السبب الأكبر للتضخم لدينا كان هو انخفاض الجنيه فإن السيطرة على هذا التضخم لن تكون فاعلة والجنيه مستمر في الانخفاض، والحكومة لن تستطيع حماية الجنيه من الانخفاض إلا بتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي، وسوف يتحقق ذلك بترشيد وارداتنا من الخارج، ولن نمل من تكرار القول بذلك.

تعويم جديد للجنيه خفض معدل التضخم انخفاض الجنيه النقد الأجنبى السلع المستوردة ارتفاع فى الأسعار التضخم معدل التضخم قيمة الجنيه سعر صرف مرن الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

استخفاف!

رسالة الست المديرة!

مرحلة خطيرة جدًّا

وزير لخفض تكاليف المعيشة

الحكومة ومواجهة التضخم

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزي قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تذهب إلى اجتماع اتحاد الكرة؟! عندما يسأل سيف زاهر ويجيب حازم إمام.. يبقى إعلام عالم سمسم

منوعات

المزيد

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads