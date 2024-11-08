الأوقاف تنظم لقاء الجمعة للأطفال في نبروه لتحصينهم من الأفكار الهدامة (صور)

واصلت مديرية الأوقاف بالدقهلية فعالياتها بإقامة لقاء الجمعة للأطفال اليوم بإدارة نبروه.

تقام فعاليات لقاء الجمعة للأطفال تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.



وأقيم لقاء الجمعة للاطفال اليوم بمسجد محمود الدكروري بميت عباد التابع لإدارة أوقاف نبروه بحضور عدد من مفتشي الإدارة، ويهدف الي تحصين النشء من الأفكار الهدامة.