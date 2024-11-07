محافظ الدقهلية يستعرض منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمنتدى الحضري العالمي

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة الجديدة كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "الحلول الدائرية لإدارة النفايات - أفضل الممارسات والتنفيذ".

واستهل محافظ الدقهلية كلمته بتوجيه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقال إن جهود الرئيس المتواصلة أعادت لمصر مكانتها بين دول العالم وجعلتها محط أنظار الجميع وكافة المؤسسات الدولية.

كما وجه الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعوتها الكريمة للمشاركة فى هذا المنتدى،والشكر للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية واختيارها محافظة الدقهلية كنموذج ناجح لعرض تجربتها المتميزة في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

واستعرض محافظ الدقهلية تجربة المحافظة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة وقدرة المحافظة على مواجهة التحديات وطموحاتها للوصول لأعلى مستويات الأداء.

كما تناول "محافظ الدقهلية" في كلمته الإشارة إلى كمية المتولد اليومي للمخلفات البلدية بالمحافظة التي تزيد عن 4200 طن.

واستعرض "مرزوق"التحديات التي واجهت المحافظة قبل تنفيذ منظومة إدارة المخلفات والتي تتمثل في التخلص العشوائي من المخلفات البلدية والذي أدى إلى انتشار المقالب العشوائية وعدم وجود مدفن صحي التي تنبعث منها غازات ضارة بالصحة.



كذلك تهالك معدات جمع ونقل المخلفات وعجز المعدات عن استيعاب كافة كميات المخلفات البلدية المتولدة يوميا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا الأمر جعل المحافظة تستشعر خطورة الوضع وبادرت بالتحرك لعمل منظومة متكاملة ومستدامة للمخلفات البلدية الصلبة استرشادا بنماذج ناجحة.

وأضاف أن أولى خطوات التحرك التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالاستفادة من أدوات المدن الزكية لإدارة المخلفات.

وقامت الدولة بدعم المحافظة باعتمادات مالية بلغت 1.5 مليار جنيه من خلال وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة قامت بإنشاء 2 مصنع معالجة وتدوير للمخلفات البلدية بسندوب والمنزلة ورفع كفاءة وتطوير 3 مصانع بمراكز بلقاس والسنبلاوين وأجا بتمويل بلغ 430 مليون جنيه مما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لمرافق المعالجة والتدوير من 600 طن يوميا إلى 3500 طن يوميا.

كما تم القضاء على المقالب العشوائية ورفع ما يزيد عن 2 مليون طن من المخلفات المتراكمة في 8 مواقع بتكلفة 220 مليون جنيه،كما يجري رفع 4 مقالب عشوائية بكمية 202 ألف طن وسيتم الإعلان أن محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم إنشاء مدفن صحي بقلابشو مركز بلقاس على مساحة 50 فدان بعدد 5 خلايا بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة معدات النظافة بتكلفة حوالي 655 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لإدارة مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو ومنها قش الأرز،كما تم البدء في تطوير منظومة جمع القمامة باستخدام نظام الجمع السكني،ودراسة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في معالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء من خلال تخصيص قطعة أرض تبلغ 5 أفدنة لإمكان إعادة تدويرها وإنتاج مواد بناء صديقة للبيئة تخدم السوق العقاري.

وأوضح "مرزوق" أن هذه الجهود أسهمت في تحسين البيئة المحلية وتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ونشر الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة.

جاءت كلمة محافظ الدقهلية كمتحدث رئيسي في الجلسة التي ضمت إلى جانب مصر كلا من باكستان وكينيا والتي تهدف إلى مناقشة الحلول الدائرية لإدارة النفايات وتفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال أعمال المنتدى بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف تشجيع التعاون وتبادل المعرفة من خلال عرض قصص النجاح والمشروعات المنفذة في مختلف دول العالم.

مضيفا أن الحدث يسعى إلى تعزيز الحوار والفهم العميق لدور محافظة الدقهلية في مواجهة أزمة المناخ وتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة وآمنة وضمان رفع الوعي بأهمية العمل المناخي واستعراض محافظة الدقهلية كنموذج ناجح في مصر.

حضر المنتدى برفقة محافظ الدقهلية محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالديوان العام، والدكتورة هدير فريد مدير التخطيط والدعم الفني بإدارة المخلفات الصلبة.

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