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رياضة

بعد انتهاء تمرده،هل وافق رمضان صبحي على تخفيض قيمة عقده مع بيراميدز؟

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

 أكد مصدر داخل نادي بيراميدز انتهاء أزمة قيمة عقد رمضان صبحي، وعودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري المصري.

 

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

 وكان رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز، قد أعلن التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة في مباريات الفريق مع انطلاق الدوري المصري بموسمه الجديد.

وتردد أن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري المصري جاء بسبب نزلة برد قبل أن تنفرد “فيتو” بالكشف عن السبب الحقيقي لغياب اللاعب.

وعلمت “فيتو” من مصادر مطلعة، أن سبب تمرد رمضان صبحي هو عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده خلال الشهر المنقضي لرغبة بيراميدز في تخفيض العقد، وهو ما رفضه اللاعب.

 

حل أزمة عقد رمضان صبحي بـ بيراميدز

 وأكد المصدر أنه تم التراجع عن تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي لرفض اللاعب ذلك ومع أحقيته قانونا بالتزام النادي بسداد ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بعقده مع النادي تم التراجع عن الفكرة وصرف القسط الخاص باللاعب مثل باقي اللاعبين

وعلمت "فيتو: من مصادرها أن رمضان صبحي شارك في تدريبات الفريق السماوي مساء أمس استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري المصري، والتي تعد انفراجة في أزمته مع النادي والتوصل لحل يرضي الطرفين.

 

انضمام رمضان صبحي الي بيراميدز

 وتسترجع “فيتو” قيمة عقد وراتب رمضان صبحي مع فريق بيراميدز الذي انضم لصفوفه موسم 2020 خلال السطور التالية: 

انضم رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي وظل معه موسمين قبل أن ينتقل لهدرسفيلد، ومن ثم عاد للأهلي على سبيل الإعارة في 2018 وانتهت إعارته في 2020 انتقل بعدها الي بيراميدز

 

قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز 

وقام اللاعب بالتوقيع لبيراميدز على عقد لمدة 3 سنوات قبل أن يتم الاتفاق النهائي ليكون التوقيع عقد يمتد لخمس مواسم سنوات في أعلى قيمة عقد بتاريخ الدوري المصري من 4.5 إلى 5 ملايين يورو.

وتقاضي مقدم راتب قيمته 40 مليون جنيه 

 

قيمة راتب رمضان صبحي 

وتم الاتفاق علي تقاضي رمضان 35 مليون جنيه سنويًا  لكن مع زيادة مدة العقد طلب اللاعب زيادة راتبه مع بيراميدز ليصل إلى 40 مليون جنيه في الموسم أي 200 مليون جنيه على 5 سنوات.

 

غياب رمضان صبحي عن مباراة بتروجت 

 وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي الأولي ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت والتي انتهت بالتعادل 2-2

وتزامن ذلك مع تألقه خلال الفترة الأخيرة خاصة أمام الزمالك بنصف نهائى السوبر المصري بالإمارات وإشادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني به واقتراب ضمه لمعسكر المنتخب القادم.

 

 

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