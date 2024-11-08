مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: أصبحنا بيت خبرة لدول شقيقة وهذا ما طلبته منا جامعة الدول العربية

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن الصندوق يقدم المشورة والدعم لدول عربية شقيقة وطُلب من الصندوق من قبل جامعة الدول العربية إعداد الإستراتيجية العربية لمكافحة الإدمان.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة: "الصندوق يستقبل العديد من الوفود العربية وغيرها للاستفادة من تجربة الصندوق وكان آخر لقاء استقبلنا أشقاء من المملكة العربية السعودية وكانوا يريدون إنشاء مراكز العزيمة بنفس الجودة ويتم البدء فى المنطقة الشرقية بالدمام".

وأكد أنه تم مساعدة دولة العراق الشقيق فى تطوير إستراتيجية في تطوير مكافحة الإدمان وكان لدينا وفد رفيع المستوى بحضور مدير أكاديمية الشرطة بالشارقة للاستفادة من التجربة المصرية.

وقال: “سعداء بأن الصندوق بيت خبرة للدول العربية لتقديم المساعدة والدعم الفني سواء بتطوير السياسات أو في إنشاء المراكز العلاجية أو تطوير أدلة العمل”.