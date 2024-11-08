أمراض تسبب مناعة مدى الحياة ولا تحتاج إلى التطعيم بعد الإصابة بها

كشف الدكتور مصطفى محمدي مدير مركز تطعيمات المصل واللقاح عن وجود أمراض إذا تمت الإصابة بها تحقق مناعة كاملة للجسم مدى الحياة ولا يحتاج الإنسان المصاب بها تناول أي تطعيم يخص هذا المرض.

أمراض تحقق مناعة كاملة مدى الحياة

وأوضح مدير المصل واللقاح أن هذه الأمراض تشمل مرض الجديري المائي يحقق مناعة مدى الحياة عند الإصابة به مرة واحدة فقط في العمر.

وأشار إلى أن مرض التهاب الكبد أ أيضا الإصابة به والشفاء منه يعطى الجسم مناعة ولا يحتاج بعده تناول التطعيم.

أكد أن فيروس مثل الإنفلونزا عكس هذه الامراض يحتاج إلى تناول التطعيم للحماية منه حتى لو تمت الإصابة من قبل وحتى لو كانت الإصابة في نفس الموسم يجب تناول التطعيم للحماية من الأنواع الأخرى من نفس الفيروس.

أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم مشيرة إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

أشارت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأوضحت أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدة أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

أكدت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيًّا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض.

وشددت على أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

وكشفت الدراسات العلمية أن المناعة المكتسبة من التطعيم تظل فترة أطول وأقوى وأكثر فاعلية من المناعة الطبيعية التي تحدث نتيجة الإصابة بالمرض.