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ثقافة وفنون

افتتاح معرض "طوف وشوف" في متحف أحمد شوقي غدًا

معرض طوف وشوف، فيتو
معرض طوف وشوف، فيتو

 كشف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض “طوف وشوف” للفنانة هبة فوزي في متحف أحمد شوقي.

ويفتتح قانوش معرض “طوف وشوف” في تمام الساعة الـ 6 من مساء غدا الأربعاء على أن يستمر المعرض حتى 16 نوفمبر 2024.

الفنانة هبة فوزي 

 تعمل الفنانة هبة فوزي مدرسا بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وهي حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة الإسكندرية عام 2008م بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وماجيستير الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2018م بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ودكتوراه فلسفة الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2021م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

 

وأقامت هبة فوزي العديد من المعارض الفنية، مثل معرض فردي بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط بعنوان التنمية المستدامة 2021م، ومعرض فردي بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، ومعرض بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية ٢٠١٣م، ومعرض الاحتفالات بنصر أكتوبر بجامعة أسيوط 2024م، ومعرض أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط 2024م، ومعرض Collection 2 بالرياض 2024م، وشاركت في المعرض العام بدورته الـ 44.

 

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قطاع الفنون التشكيلي الدكتور وليد قانوش الفنانة هبه فوزي مركز كرمة بن هانئ الثقافي متحف أحمد شوقي

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