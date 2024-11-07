الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية تحتفي اليوم بعيد الكاريكاتير المصري الرابع بمتحف محمود مختار

معرض عيد الكاريكاتير
معرض عيد الكاريكاتير المصري الرابع، فيتو

يحتفي قطاع الفنون التشكيلية بعيد الكاريكاتير المصري الرابع من خلال المعرض الفني الذي يفتتحه الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساء، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير.

 والمعرض تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ويستمر حتى 16 نوفمبر 2024.

وقال الفنان مصطفى الشيخ ان معرض عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يحتفي بالفنان العبقري مصطفى حسين، فنان الشعب والذي تربع على عرش الكاريكاتير لأكثر من نصف قرن، وترك لنا وللأجيال القادمة إرثا فنيا عظيما سيظل علامة من علامات الفن التشكيلى المصرى والعربى العالمي.

وأشار الفنان هاني عبد الجواد قوميسير المعرض أن عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يضم  أكثر من 100 لوحة كاريكاتيرية، ويشارك به نخبة من رواد فن الكاريكاتير، وعلى رأسهم الفنان عبد المنعم رخا ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري، والفنان إيهاب شاكر، ومن بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان عبد العزيز تاج الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكاريكاتير، حجازي، جمعة فرحات، محمد عفت، حسن المصري، نبيل السمالوطي، أحمد علوي، عمرو فهمي "ضيف شرف المعرض"، أحمد قاعود، فاروق موسى، إبراهيم البريدي، ماهر دانيال، حسن فاروق، أحمد عبد النعيم، نورا مكرم، مصطفى سالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين.

ويشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع الفنون التشكيلية الفنان مصطفى الشيخ الفنان هاني عبد الجواد الجمعية المصرية للكاريكاتير عيد الكاريكاتير المصري الرابع عيد الكاريكاتير المصري الدكتور وليد قانوش

الأكثر قراءة

اليوم حاجة تانية خالص، تحذير بشأن أسعار الذهب قبل ساعات من حسم الفائدة الأمريكية

ستحدث ذوبعة داخليًّا وعالميًّا، حملة ترامب تكشف خطة "اليوم الأول" في البيت الأبيض

لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

بعد تحذير الأرصاد، تخفيض سرعة القطارات على الوجهين

اليوم، الأهلي يصطدم بـ زد إف سي في ثاني جولات الدوري الممتاز

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads