الفنون التشكيلية تحتفي اليوم بعيد الكاريكاتير المصري الرابع بمتحف محمود مختار

يحتفي قطاع الفنون التشكيلية بعيد الكاريكاتير المصري الرابع من خلال المعرض الفني الذي يفتتحه الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساء، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين وأعضاء الجمعية المصرية للكاريكاتير ومحبي فن الكاريكاتير.

والمعرض تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ويستمر حتى 16 نوفمبر 2024.

وقال الفنان مصطفى الشيخ ان معرض عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يحتفي بالفنان العبقري مصطفى حسين، فنان الشعب والذي تربع على عرش الكاريكاتير لأكثر من نصف قرن، وترك لنا وللأجيال القادمة إرثا فنيا عظيما سيظل علامة من علامات الفن التشكيلى المصرى والعربى العالمي.

وأشار الفنان هاني عبد الجواد قوميسير المعرض أن عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يضم أكثر من 100 لوحة كاريكاتيرية، ويشارك به نخبة من رواد فن الكاريكاتير، وعلى رأسهم الفنان عبد المنعم رخا ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري، والفنان إيهاب شاكر، ومن بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان عبد العزيز تاج الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكاريكاتير، حجازي، جمعة فرحات، محمد عفت، حسن المصري، نبيل السمالوطي، أحمد علوي، عمرو فهمي "ضيف شرف المعرض"، أحمد قاعود، فاروق موسى، إبراهيم البريدي، ماهر دانيال، حسن فاروق، أحمد عبد النعيم، نورا مكرم، مصطفى سالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين.

ويشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين.