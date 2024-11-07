الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفائزون في مسابقة عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة

عيد الكاريكاتير
عيد الكاريكاتير المصري، فيتو

أعلنت الجمعية المصرية للكاريكاتير عن الفائزين بمسابقة عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة عن الفائزين بالمسابقة هذا العام، والذي نظم بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

 

 وجاءت الجوائز المالية للفنانين تحت سن ال 35 المقدمة من اسرة الفنان الراحل محمد عبد المنعم رخا كالآتي: الجائزة الأولى الفنانة مروة ابراهيم، والجائزة الثانية الفنانة شيماء شفعي الجائزة الثالثة الفنانة شفق ابراهيم.

 

اما عن الجوائز العينية، فجاءت كالآتي: جائزة الفنان عبد العزيز تاج، لاحمد عبد النعيم، وجائزة الفنان عمرو سليم لاركان الزيدي، وجائزة الفنان عمرو فهمي، لحسني عباس، جائزة الفنان ابراهيم البريدي لاحمد جعيصة.

 

 افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري.

 وافتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش معرض عيد الكاريكاتير المصري بدورته الرابعة بمتحف محمود مختار الثقافي وذلك بحضور السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

 

 ويحتفي معرض عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة بالفنان العبقري مصطفى حسين، فنان الشعب والذي تربع على عرش الكاريكاتير لأكثر من نصف قرن، وترك لنا وللأجيال القادمة إرثا فنيا عظيما سيظل علامة من علامات الفن التشكيلى المصرى والعربى العالمي، والذي من المقرر ان يستمر حتي 16 نوفمبر 2024. وأشار الفنان هاني عبد الجواد قوميسير المعرض أن عيد الكاريكاتير في نسخته الرابعة يضم  أكثر من 100 لوحة كاريكاتيرية. 

ويشارك به نخبة من رواد فن الكاريكاتير، وعلى رأسهم الفنان عبد المنعم رخا ناظر مدرسة الكاريكاتير المصري، والفنان إيهاب شاكر، ومن بين اللوحات المعروضة أعمال للفنان عبد العزيز تاج الرئيس الفخري للجمعية المصرية للكاريكاتير، حجازي، جمعة فرحات، محمد عفت، حسن المصري، نبيل السمالوطي، أحمد علوي، عمرو فهمي "ضيف شرف المعرض"، أحمد قاعود، فاروق موسى، إبراهيم البريدي، ماهر دانيال، حسن فاروق، أحمد عبد النعيم، نورا مكرم، مصطفى سالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من فناني الكاريكاتير المبدعين المعاصرين. 

 

 

ويشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الكاريكاتير المصري عيد الكاريكاتير المصري وزارة الثقافة الفن

مواد متعلقة

وليد قانوش يفتتح معرض عيد الكاريكاتير المصري بمتحف محمود مختار

الأكثر قراءة

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

تصريح مسيء للعرب والمسلمين كلفها خسارة منصب الرئيس، قصة هاريس وميشيجان

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

محمد صلاح يحدد شرطين لتجديد عقده مع ليفربول

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

ياسر عبدالرؤوف رئيسا جديدا للجنة الحكام

منوعات

المزيد

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلة صحية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads