اعتراف المتهمين بخطف صاحب مطعم شهير بالهرم

اعترف المتهمين بخطف صاحب مطعم شهير بالهرم أمام جهات التحقيق بارتكابهم الواقعة للانتقام من المجني عليه لاستغناء المجني عليه عن المتهم الرئيسي وهو حارسه السابق، خاصة أنه لم يستعين به للعمل مرة أخرى رغم إصابته خلال أداء عمله.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف صاحب مطعم، وطلب فدية لإطلاق سراحه، حيث تبين أن أحد المتهمين هو حارسه الشخصي السابق، وترك العمل عقب إصابته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض صاحب مطعم للخطف، وطلب فدية لإطلاق سراحه بالهرم.

بتكثيف التحريات توصل الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى أن الحارس الخاص السابق للمجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع متهم آخر، وتم تحديد مكان احتجازه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرير المجني عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.