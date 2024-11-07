حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في الطالبية والهرم
قامت الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة إعلانات محلات تابعة لإحدى العلامات التجارية، لعدم استيفائها التراخيص المطلوبة، بدائرة قسم شرطة الهرم.
جاء ذلك ضمن حملة مكبرة، وتواصل قوات الأمن بالتعاون مع الأجهزة المعنية شنها ضد المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.
وتحرر المحضر اللازم، وجار عرضه على النيابة المختصة.
ووجهت أيضا شرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفين لإعادة الانضباط بـ منطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 25 توك توك مخالف لخطوط السير و16 سيارة ملاكي مخالفة لقرار الوقوف أعلي الرصيف ومنتظرة في الممنوع في الأماكن غير المحددة لها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.