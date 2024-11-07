حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في الطالبية والهرم

قامت الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة إعلانات محلات تابعة لإحدى العلامات التجارية، لعدم استيفائها التراخيص المطلوبة، بدائرة قسم شرطة الهرم.

جاء ذلك ضمن حملة مكبرة، وتواصل قوات الأمن بالتعاون مع الأجهزة المعنية شنها ضد المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وتحرر المحضر اللازم، وجار عرضه على النيابة المختصة.

ووجهت أيضا شرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفين لإعادة الانضباط بـ منطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 توك توك مخالف لخطوط السير و16 سيارة ملاكي مخالفة لقرار الوقوف أعلي الرصيف ومنتظرة في الممنوع في الأماكن غير المحددة لها.