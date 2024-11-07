قرار جديد من النيابة ضد المتهم بقتل سائق وطعن شقيقه بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة أمرت نيابة الجيزة حبس عامل أقدم على قتل سائق بطعنه نافذة بالصدر وذبح شقيقه بطعنة في الرقبة من سلاح أبيض "سكين" بسبب خلاف على شقة.

واعترف المتهم بأنه أقدم على قتل المتوفى بعدما رفع ضده قضية طرد من شقة إيجار قديم ملك والده، وذلك بعد وفاة والده، ونشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها بإخراج سلاح أبيض سكين كان بحوزته وطعن الأول طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته فى الحال.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة “رمضان. ع” (43 عامًا) سائق، إثر طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض “سكين”، وإصابة شقيقه “سيد” بطعنة في الرقبة على يد عبد الله (25 عامًا).

وكشفت التحريات، أن المتوفى أقام قضية طرد على المتهم من الشقة بالعقار ملكه بعد وفاة والد المتهم، فنشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض سكين كان بحوزته وطعن الأول طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته فى الحال، بينما أصاب شقيقه بطعنة في الرقبة وفر هاربًا.

وتم القبض على المتهم فى غضون ساعات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبات القتل العمد

وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن الكثيرين يخلطون بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

وأضاف المصدر أن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

وأشار المصدر إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابى، مؤكدا أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأوضح المصدر أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.