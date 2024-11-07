الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

تحقيقات داخل إسرائيل حول تورط نتنياهو في التجسس على ضابط رفيع المستوى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، بإجراء سلطات الاحتلال تحريات بشأن قيام شخصين في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطًا رفيعًا.

 

ديوان نتنياهو يحصل على مواد تخص ضابطًا رفيعًا

 ولفتت هيئة البث، إلى أن "المواد التى تخص الضابط الرفيع، استخرجت من كاميرات مراقبة ويتحرى إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطًا عبرها".

 

وكشفت الهيئة، عن "شكوك بعلاقة بين حصول ديوان نتنياهو على صور تخص ضابطًا رفيعًا وقضية سرقة مواد عسكرية سرية"، مضيفةً "ديوان نتنياهو نفى الحصول على مواد تخص ضابطًا رفيعًا ووصفها بالافتراء على رئاسة الوزراء".

جالانت يشرح لوزير الدفاع الأمريكي أسباب إقالته

فى سياق آخر يتعلق بالجيش، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بوزير الدفاع المقال يوآف جالانت وعبر له عن ذهوله من إقالته من منصبه"، لافتةً إلى أن "جالانت استعرض أمام أوستن الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى إقالته".

 

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قوله: "قلقون بشأن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت لأنه شريك موثوق في حربي غزة ولبنان والتوتر مع إيران".

 

وأضاف "لا علاقات لنا بيسرائيل كاتس الذي عين خلفا لـ جالانت وقلقون من أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة"، وتابع: "لدينا الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها في الشهرين المقبلين".

 

وكشفت موقع أكسيوس عن مسؤولين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقًا لقادة الجيش والأمن والاستخبارات.

مظاهرة قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس احتجاجا على إقالة جالانت

أول تعليق من جالانت على قرار نتنياهو بإقالته من منصبه

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